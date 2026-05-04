Schock beim Landeanflug: Flugzeug kollidiert auf Autobahn mit Lkw

Eine Passagiermaschine der US-Fluggesellschaft United Airlines hat beim Landeanflug auf den Flughafen Newark mit einem Reifen einen Lastwagen und einen Lichtmast gestreift. Der Fahrer des Lastwagens wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht, wie US-Medien berichteten. Der Airport Newark im US-Bundesstaat New Jersey unweit von New York wird auch von den Austrian Airlines (AUA) angeflogen.

Die aus Venedig kommende Boeing 767 überquerte demnach am Sonntagnachmittag (Ortszeit) mit einer Geschwindigkeit von rund 160 Meilen pro Stunde (257,49504 Kilometer pro Stunde) eine Autobahn in der unmittelbaren Nähe des Flughafens, als es zu dem Vorfall kam. Das berichtete der US-Sender CNN unter Berufung auf die Polizei im Bundesstaat New Jersey.

Glas in der Fahrerkabine

In einem Video aus dem Lastwagen ist zu hören, wie das Motorengeräusch des Flugzeugs immer lauter wird, bevor bei der Kollision eine Fensterscheibe zerbricht. Nach dem Zusammenstoß habe der Fahrer den Lastwagen an den Straßenrand gesteuert, berichtete ABC unter Berufung auf den Arbeitgeber des Fahrers.