Flugverkehr auf Hamburger Flughafen wegen Unfall gestoppt

Weil auf dem Hamburger Flughafen ein kleines Flugzeug Schwierigkeiten bei der Landung hatte, sind kurzzeitig alle Starts und Landungen gestoppt worden. "Das Flugzeug ist bei uns gelandet und ist dabei zu Schaden gekommen. Es wurde bei der Landung beschädigt", sagte ein Flughafensprecher der Deutschen Presse-Agentur. Es sei aber niemand verletzt worden.

Der vergleichsweise kleine Zwischenfall hat dennoch Auswirkungen auf den Flugverkehr am Hamburger Flughafen. Denn für die Zeit der Bergung der Maschine und des Säuberns der Start- und Landebahn können keine anderen Flieger starten und landen.