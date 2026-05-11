Zwölf Jahre lang versuchte eine 35-Jährige vergeblich, schwanger zu werden . Nun hat Bedriya Adem auf natürlichem Weg seltene Fünflinge zur Welt gebracht.

Seit vielen Jahren blieb der Kinderwunsch der Äthiopierin unerfüllt. Die Situation habe sie mit "Depressionen und Schmerzen erfüllt", so Adem im Gespräch mit der BBC . Am 5. Mai hat die 35-Jährige schließlich im Hiwot Fana Specialized Hospital in Harar per Kaiserschnitt vier Jungen und ein Mädchen zur Welt gebracht. Die Babys wogen jeweils zwischen 1,3 und 1,4 Kilogramm. Dr. Mohammed Nur Abdulahi, der medizinische Direktor des Krankenhauses, erklärte, die Neugeborenen hätten gute Überlebens- und Entwicklungschancen.

Frau (35) brachte Fünflinge zur Welt

Besonders außergewöhnlich: Adem wurde ohne die Hilfe künstlicher Befruchtung schwanger, bestätigte der Mediziner. Während Mehrlingsgeburten nach einer In-vitro-Fertilisation (IVF) vergleichsweise häufig vorkommen, gelten natürliche Fünflingsschwangerschaften als äußerst selten.

Im Verlauf ihrer Schwangerschaft wurde Adem zunächst mitgeteilt, Vierlinge zu erwarten. Tatsächlich brachte sie jedoch ein fünftes Kind zur Welt, wie das US-Magazin People berichtet. Die Wahrscheinlichkeit, auf natürlichem Wege Fünflinge zu bekommen, liegt laut BBC bei etwa 1 zu 55 Millionen.