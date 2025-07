Als Jorge auf den Rücken des Pferdes springt, weiß er, wie gefährlich das ist. Das wilde Tier macht einen Satz nach vorn, Jorge gräbt seine Hände in die Mähne, umklammert mit seinen Beinen den kastanienfarbigen Körper noch etwas fester. Das Wildpferd versucht den Mann abzuschütteln, es drückt sich in die Menge seiner Artgenossen, die dicht gedrängt in der Arena stehen und nicht wissen, wie ihnen geschieht.

In Galicien findet „A Rapa das Bestas“ statt. Dabei werden den Wildpferden Mähne und Schweif gestutzt, nachdem sie in den Bergen eingefangen und ins Tal getrieben wurden. In Sabucedo, einem 30-Seelen-Dorf eine halbe Stunde von Santiago de Compostela entfernt, kommen für dieses dreitägige Event jeden Juli mehrere tausend Menschen zusammen. Alle feiern, viele schauen zu, manche helfen mit. Der 36-jährige Jorge ist einer davon.