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Schulausflug

Uganda: Mindestens 21 Kinder sterben bei Busunfall

Auf der Rückfahrt von einem Schulausflug prallte das Fahrzeug gegen einen Felsen.
17.07.2026, 12:28

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Ein Bus auf einer Straße in Uganda

Bei einem Schulbusunglück im ostafrikanischen Uganda sind nach Polizeiangaben mindestens zwanzig Kinder und ein Erwachsener ums Leben gekommen.

Weitere drei Erwachsene und mehrere Kinder seien verletzt worden, nachdem der Fahrer offenbar die Kontrolle über das Fahrzeug verloren habe, erklärte die Polizei am Freitag im Onlinedienst X. Der Bus sei von der Straße abgekommen, gegen einen Felsen geprallt und habe sich überschlagen.

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Das Fahrzeug war den Angaben zufolge auf der Rückfahrt von einem Schulausflug im Osten des Landes. Demnach ereignete sich das Unglück am Donnerstagabend im Bezirk Kapchorwa.

Agenturen, bqu  | 

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