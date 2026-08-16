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Welt

Überschwemmung und Erdrutsch in Spanien: 2 Frauen getötet, 2 Babys verletzt

Ein nach den Überschwemmungen in einem Dorf zunächst vermisster Mann wurde hingegen wohlbehalten aufgefunden.
16.08.2026, 07:56

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Gelber Rettungswagen mit der Aufschrift „SUMMA 112“ fährt schnell vorbei.

Zwei Frauen sind am Samstag bei einer Überschwemmung und einem Erdrutsch im Nordwesten Spaniens ums Leben gekommen. Zwei Babys seien zudem verletzt worden, teilten die Rettungsdienste in der Region Kastilien und León mit. Die beiden Todesopfern seien „etwa 60 beziehungsweise 80 Jahre“ alt.

Schwere Überschwemmung und Sturm in Kalifornien

Ein nach den Überschwemmungen im Dorf Manzanedo de Valdueza zunächst vermisster Mann sei später wohlbehalten aufgefunden worden. Einsatzkräfte der Feuerwehr, der Polizei, der Guardia Civil sowie Rettungswagen wurden zum Unglücksort entsandt.

Spanien
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