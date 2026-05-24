Über eine Million Gläubige zur Pilgerfahrt Hadsch in Mekka

Trotz des Krieges in der Golfregion haben sich Gläubige aus aller Welt nicht von der am Montag beginnenden muslimischen Pilgerfahrt Hadsch (Hajj/Haj) nach Mekka abhalten lassen. Bis zum Wochenende trafen nach Angaben der saudi-arabischen Behörden bereits mehr als 1,5 Millionen Pilger in der Stadt ein. Die US-Botschaft in Riad hatte ihren Bürgern angesichts des Iran-Kriegs geraten, nicht an der Pilgerfahrt teilzunehmen. Seit April gilt eine brüchige Waffenruhe in dem Konflikt, in dem der Iran auch mit den USA verbündete Golfstaaten wie Saudi-Arabien angegriffen hat. Zwar gab es am Wochenende Signale, dass eine vorläufige Vereinbarung zwischen den Kriegsparteien erzielt werden könnte. Sollte es allerdings zu neuen Kampfhandlungen kommen, hätte dies Experten zufolge auch Auswirkungen auf den Hadsch.

Pilger zeigen sich zuversichtlich "Wir wissen, dass wir am sichersten Ort der Welt sind", sagte die 36-jährige Hausfrau Fatima aus Deutschland gegenüber der Nachrichtenagentur AFP. "Selbst wenn der Krieg noch immer im Gang wäre, hätte ich die Reise nicht abgesagt", sagte indes der 49-jährige Fadel aus den USA. Der 47 Jahre alte Sajed aus Australien sagte der AFP: "Wenn man den Beschluss fasst zu kommen, kommt man aus einem Grund und zu einem Zweck. Und deshalb ist man hier und legt sein Vertrauen in Gottes Hand, dass alles gut sein wird."