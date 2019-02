Über 2.500 ausländische Kinder in Flüchtlingslagern in Nordostsyrien

In Flüchtlingslagern im Nordosten Syriens leben nach Angaben einer Hilfsorganisation mehr als 2.500 Kinder aus 30 Staaten aus Familien mit mutmaßlichen Verbindungen zur IS-Jihadistenmiliz. Die Hilfsorganisation Save the Children rief die Heimatstaaten der Kinder am Donnerstag auf, die Sicherheit ihrer Bürger zu garantieren.

Lebensbedrohliches Winterwetter

In den Flüchtlingslagern würden angesichts des Winterwetters dramatische Zustände herrschen, mit "lebensbedrohlichen Risiken" für die Kinder. Die Kinder würden professionelle Hilfe benötigen, um sich von ihren Erlebnissen zu erholen und zusammen mit ihren Familien zur Normalität zurückzukehren. Die Kinder, deren Familien "vermeintliche oder tatsächliche Verbindungen" zur Miliz " Islamischer Staat" (IS) hätten, seien von den anderen Kindern in den Lagern getrennt, was ihnen den Zugang zu Hilfe erschwere. Mindestens 38 der Kinder seien unbegleitet.

NGO: Heimatstaaten müssen Familien zurückholen

Die Kinder hätten schon monate- oder gar jahrelang keine ausreichende medizinische Versorgung und nicht ausreichend Lebensmittel gehabt, während sie in den vom IS gehaltenen Gebieten gelebt hätten. Die Heimatstaaten der Kinder müssten diese und ihre Familien zurückholen, sie integrieren und den Erwachsenen gegebenenfalls einen fairen Prozess machen, forderte die Hilfsorganisation.