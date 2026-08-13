Ausflugsboot brennt in der Türkei: 115 Menschen gerettet

Vor der Küste des türkischen Urlaubsorts Fethiye ist ein Ausflugsboot mit Touristen in Brand geraten. 115 Menschen, darunter Kinder und Besatzungsmitglieder, sprangen mit Rettungswesten ins Meer, um sich in Sicherheit zu bringen, wie die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu berichtete.

Sie seien anschließend von der Küstenwache an Land gebracht worden. Auch Boote in der Nähe beteiligten sich Medienberichten zufolge an der Rettungsaktion.