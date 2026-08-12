Schiffsunglück: Fähre zwischen Bali und Lombok gerät in Brand

Der Brand auf einer Fähre zwischen Bali und Lombok hat am Mittwoch glimpflich geendet. Die rund 130 Menschen an Bord der „Putri Yasmin“ sind nach Behördenangaben in Sicherheit gebracht worden. Mehrere indonesische Medien sprachen ebenfalls von einer vollständigen Evakuierung, allerdings gab es auch Berichte über ein mögliches Todesopfer.

Erst vor zehn Tagen war eine Fähre auf dem Weg von Java nach Sulawesi in Brand geraten. Bei dem Unglück kamen mindestens fünf Menschen ums Leben, Dutzende weitere sind im Meer verschollen. In Indonesien dauert es oft Jahre, bis die Behörden Vermisste formell für tot erklären.

Dichter Rauch und hohe Wellen

Die „Putri Yasmin“ war am frühen Morgen auf dem Weg von der kleinen balinesischen Hafenstadt Padang Bai nach Lembar auf der Nachbarinsel, als auf der Fahrt durch die Lombokstraße plötzlich das Feuer ausbrach. Eine großangelegte Rettungsaktion lief an, mehrere Schiffe und ein Hubschrauber wurden zur Unglücksstelle geschickt, wie die Nachrichtenagentur Antara unter Berufung auf die Einsatzkräfte berichtete.

Auch andere Schiffe und Fähren, die sich zufällig in der Nähe befanden, nahmen Kurs auf die brennende „Putri Yasmin“. Starker Wind, dichter Rauch und hoher Wellengang erschwerten den Einsatz, wie beteiligte Retter berichteten.