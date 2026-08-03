Weitere 41 würden nach dem Unglück auf offener See nahe der Insel Madura vor Java noch vermisst , so der Chef der Surabaya Rettungsdienste, Nanang Sigit.

Über 200 Menschen gerettet

Einsatzkräfte konnten seinen Worten zufolge bis Sonntagnachmittag 225 Menschen mit Booten in Sicherheit bringen. Das Schiff war auf dem Weg von Surabaya auf Java nach Makassar, einer Stadt im Süden der Insel Sulawesi. Das Feuer brach aus bisher unbekannten Gründen auf Höhe der Insel Madura aus, die Java vorgelagert ist.