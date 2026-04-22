Türkei: Ex Gouverneur im Fall einer verschwundenen 21 Jährigen verhaftet

Im Fall einer jungen Studentin, die vor sechs Jahren in der Osttürkei verschwand, gerät ein ehemaliger Gouverneur in den Fokus. Es bestehe der Verdacht, dass der damalige Gouverneur der Provinz Tunceli, Tuncay Sonel, Beweismittel vernichtet, verheimlicht oder verändert habe, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu Ajansi unter Berufung auf neue Ermittlungsergebnisse durch die zuständige Staatsanwaltschaft. Gegen Sonel sei am Dienstag Haftbefehl erlassen worden.

Gouverneure werden in der Türkei von der Zentralregierung in Ankara ernannt. Sonel war Anadolu Ajansi zufolge zwischen 2017 und 2020 Gouverneur von Tunceli. Zuvor war der Sohn Sonels wegen des Vorwurfs der vorsätzlichen Tötung verhaftet worden.