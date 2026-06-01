In den sozialen Medien verbreitet sich seit einigen Tagen ein Video, das ein Partyboot an der türkischen Küste zeigt. In den Aufnahmen ist zu sehen, wie das Boot "Big Boss Diamond" seitlich umkippt und immer weiter ins Wasser sinkt. 148 Passagiere befanden sich auf dem Boot im Piratenstil, 20 davon waren Kinder.

Passagiere mussten ins Wasser springen Wie ndtv berichtet, ereignete sich der Zwischenfall am 29. Mai, als das Boot vom Ferienort Marmaris für eine fünfstündige Fahrt zur Paradise Island in See gestochen ist. Es war so dekoriert, dass es einem Piratenboot ähnelte, doch während der Fahrt fing es plötzlich an zu kippen und im Wasser zu sinken. Videoaufnahmen zeigen, dass schnell Panik ausbrach und Menschen von Bord sprangen, einige schwammen zu nahegelegenen Booten in der Umgebung.

Grund für Unfall unklar Bei dem Ausflug wurde niemand schwer verletzt, Rettungsboote kümmerten sich um die 148 Passagiere im Wasser und brachten sie an Land. "Big Boss Diamond" ist eine Stunde später komplett im Meer versunken. Warum das Boot plötzlich unterging, ist bis dato unklar. Das "Familien-Partyboot" ist eine beliebte Touristenattraktion, die vor allem Kindern Unterhaltung bietet.