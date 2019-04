Türkei: Ex-Freund von Popstar Sıla Gençoğlu wegen Körperverletzung verurteilt

Die türkische Popsängerin Sıla Gençoğlu hat den Prozess wegen Misshandlung gegen ihren Ex-Freund gewonnen. Ein Gericht in Istanbul verurteilte den Schauspieler Ahmet Kural am Montag wegen leichter Körperverletzung, Beleidigung und Bedrohung zu einer Bewährungsstrafe von 16 Monaten und 20 Tagen, wie die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu berichtete. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

"Ich wollte so laut schreien wie ich kann"

Kural kündigte Berufung an. Gençoğlu, die als Künstlerin unter ihrem Vornamen Sila bekannt ist, hatte Kural vorgeworfen, sie beschimpft und geschlagen zu haben. Im November machte sie den Fall öffentlich und sorgte damit für große Empörung in der Türkei. Prozessauftakt war Anfang März. Sila erklärte nach dem Urteil auf Instagram, "zu schweigen wäre einfach gewesen, aber ich habe das Schwierige gewählt. Ich wollte so laut schreien wie ich kann und die Stimme von Tausenden Frauen sein, die schweigen."