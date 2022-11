Schweres Erdbeben nahe den Salomonen: Tsunami-Warnung aufgehoben

Die Salomonen im SĂŒdpazifik sind von einem massiven Erdbeben erschĂŒttert worden. Die US-Erdbebenwarte (USGS) bezifferte die StĂ€rke am Dienstag auf 7,0. Das Beben ereignete sich demnach am Mittag (Ortszeit) in der NĂ€he der Ortschaft Malango in der Provinz Guadalcanal in einer Tiefe von etwa 15 Kilometern.

Das Tsunami-Warnsystem in den USA und andere Behörden hatten zunÀchst vor einem Tsunami gewarnt. Jedoch gab es nach wenigen Stunden Entwarnung. Erst am Montag hatte ein Erdbeben in Indonesien viele Tote gefordert.