Tschechien: Zwölf Jahre Haft für Lehrermord mit Buschmesser

Weil er seinen Lehrer mit einem 60 Zentimeter langen Buschmesser ermordet haben soll, ist ein junger Mann in Tschechien zu zwölf Jahren Haft verurteilt worden. Der heute 19-Jährige muss sich zudem einer psychiatrischen Behandlung unterziehen, wie ein Gericht in Prag der Agentur CTK zufolge am Freitag entschied. Der Mord an dem 74 Jahre alten Berufsschullehrer hatte Ende März vorigen Jahres in der Öffentlichkeit für Bestürzung gesorgt.

Schikaniert gefühlt

Der Verurteilte legte vor Gericht ein Geständnis ab. Er habe sich im Unterricht erniedrigt und schikaniert gefühlt. Nach Darstellung der Anklage soll der Schüler einen Tag vor der Bluttat einen Fünfer im Fach Telekommunikationstechnik erhalten haben.

Der Richter begründete das Strafmaß am unteren Ende der möglichen Spanne damit, dass Gutachter eine verminderte Zurechnungsfähigkeit zum Tatzeitpunkt festgestellt hätten. Sowohl die Staatsanwaltschaft als auch der Angeklagte können gegen das Urteil Rechtsmittel einlegen.