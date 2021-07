Trotz Papst-Intervention: Todkranker Bub darf nicht in Vatikan-Klinik

Als die Ärzte am Montag das Beatmungsgerät abgeschaltet hatten, geschah jedoch ein „kleines Wunder“: Alfie atmete neun Stunden ohne fremde Hilfe. Später wurde die Zufuhr von Sauerstoff und Wasser wieder gestartet.

Alfies Eltern setzen daraufhin ihre ganze Hoffnung in eine Behandlung in der vatikanischen Kinderklinik Bambino Gesu in Rom. Ihr Antrag auf Verlegung ihres Sohnes wurde aber am Dienstag von einem Gericht in Manchester abgewiesen.

„Dies ist das letzte Kapitel im Fall dieses außergewöhnlichen kleinen Jungen“, zitieren die BBC und der Guardian den Richter. Das Gericht stellte in Aussicht, das Kind „für seine letzten Tage oder Stunden“ nach Hause zu holen.

Bemühungen in Italien und im Vatikan

Vergebens waren daher alle Bemühungen der italienischen Behörden und vom Vatikan. Auch EU-Parlamentspräsident Antonio Tajani hatte noch eine Chance für Alfie gefordert: „Man muss das Leben dieses kleinen europäischen Bürgers schützen.“

Die Regierung in Rom hatte dem Kind die italienische Staatsbürgerschaft gewährt, um die Behandlungen in Italien zu ermöglichen. Ein Team des päpstlichen Kinderkrankenhauses Bambino Gesu wäre bereit gewesen, nach Liverpool zu fliegen, um den schwer kranken Buben abzuholen, Verteidigungsministerin Roberta Pinotti hätte ein Flugzeug bereitgestellt.