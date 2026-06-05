Ein Österreicher ist am Flughafen der Hauptstadt Sardiniens, Cagliari, mit zwei Tropfsteinfragmenten und fünf Quarzitstücken im Handgepäck aufgehalten worden. Der Mann, der nach Wien fliegen wollte, wurde bei einer Sicherheitskontrolle gestoppt und wegen der Beschädigung eines Naturschutzgebiets angezeigt.

Nach Angaben der italienischen Behörden sollen die Tropfsteine aus einer geschützten Höhle in der Gemeinde Dorgali auf Sardinien stammen.