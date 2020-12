Trier: Vier Tote bei Amokfahrt in Fuzo, darunter ein Baby

Nur vier Minuten nach dem Ersthinweis konnte die Polizei den Amokfahrer stellen und überwältigen. Ein Blutabnahme ergab, dass er einen Alkoholgehalt von 1,4 Promille aufwies.

Auto "als Waffe eingesetzt"

Laut Staatsanwaltschaft wurde der Deutsche in Trier geboren und hielt sich zuletzt auch in der Region auf. Damit trat sie Spekulationen im Internet entgegen, wonach die Tat von einem Islamisten ausgeführt worden sein könnte: „Wir haben keine Anhaltspunkte für ein politisches oder religiöses Motiv, aber einige für ein psychiatrisches Krankheitsbild“, so ein Sprecher der Behörde. Diese ermittelt jetzt wegen Mordes in vier Fällen und versuchten Mordes. Der Täter habe das Fahrzeug, das ihm von einem Bekannten zur Benutzung überlassen wurde, „als Waffe eingesetzt“, was den Tatbestand des Mordes erfülle. In diesem SUV hatte der 51-Jährige, der bis dato nicht auffällig gewesen war, die vergangenen Tage auch geschlafen.