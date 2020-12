Trier: Auto fährt in Menschenmenge - zwei Tote, Bürgermeister spricht von Amokfahrt

"Wir haben hier einen Amokfahrer in der Innenstadt", sagt Oberbürgermeister Wolfram Leibe im SWR: Ein Autofahrer ist in eine Fußgängerzone in Trier (Rheinland-Pfalz) gerast und hat dabei zwei Menschen getötet und mindestens 15 Personen verletzt.

Der Hintergrund sei völlig unklar, hieß es seitens der Polizei - ob es sich um einen terroristischen Hintergrund handle, können nicht gesagt werden, so ein Sprecher der Polizei zur dpa. „Wir haben in der Fußgängerzone mehrere Verletzte, die von einem Auto angefahren wurden. Das Auto ist gestellt, der Fahrer ist festgenommen“, sagte er. Die Polizei bat die Bevölkerung darum, den Bereich zu meiden.