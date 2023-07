Die Ferieninsel Kho Samui ist für weiße Sandstrände und türkisfarbenes Wasser bekannt. Und so zieht sie vor allem in den Sommermonaten zahlreiche Touristen an. Doch dies wird mittlerweile für die thailändische Trauminsel zum Problem. Laut Medienberichten fehlt es Kho Samui aufgrund des Touristenbooms nach Corona und dem damit verbunden hohen Wasserbedarf seit Monaten an ausreichend Wasser.

Die Behörden haben dazu aufgerufen, sparsam mit den Wasserreserven zu haushalten, da die Insel sonst zum "Katastrophengebiet" erklärt werden müsse.

Ein weiterer Grund für die anhaltende Wasserknappheit sind die ausbleibenden Regenschauer. Besonders in den Monaten März bis Mai kommt es auf der Ferieninsel immer wieder zu einem Mangel an Süßwasser. Zudem fürchten die Behörden, dass das Wetterphänomen El Niño, und der einhergehende weiter ausbleibender Regen, die aktuelle Situation noch zudem befeuere.

