Tragödie in Würzburg: Polizeischüler erschoss Kollegen

Ein Schüler der Bereitschaftspolizei hat in Würzburg einen Mit-Auszubildenden offenbar versehentlich erschossen.

"Nach momentanem Stand der Dinge sieht es danach aus, dass ein Polizeikollege seine Waffe nicht richtig entladen hat und noch ein Schuss im Lauf war", so Bayerns Innenminister Joachim Herrmann am Freitag in München. Gegen den 19-Jährigen wird nun wegen fahrlässiger Tötung ermittelt.

Schuss löste sich in Unterkunft

Nach Angaben der Polizei befanden sich der Polizeischüler und sein 20-jähriger Kollege kurz vor Dienstbeginn am Donnerstagabend in einem Unterkunftszimmer der Bereitschaftspolizei. "Darin muss es zu der unbeabsichtigten Schussabgabe durch den Jüngeren der beiden gekommen sein", sagte Polizeihauptkommissar Michael Zimmer. Ein anderer Polizist hörte den Schuss und eilte in den Raum, wo er die beiden jungen Männer fand - den einen lebensgefährlich verletzt, den anderen unter Schock. Der angeschossene Schüler erlag kurz darauf im Krankenhaus seinen Verletzungen.

Waffe nicht ordnungsgemäß entladen

Wie genau es zu der Tragödie kam, wollte die Polizei am Freitag mit Verweis auf aktuelle Ermittlungen nicht bekanntgeben. Herrmann ging davon aus, dass es sich um menschliches Versagen handelte: "Alle Polizeibeamten lernen, wie man seine Waffe richtig entlädt. Das gehört standardmäßig zum Programm und es ist überaus bedauerlich, wenn klare Vorschriften über das Handling mit der Waffe nicht richtig beachtet werden."