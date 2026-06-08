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Frankreich: Polizeihubschrauber bei Vermissten-Suche abgestürzt
Ein Polizeibeamter kam bei dem Absturz ums Leben, zwei weitere wurden schwer verletzt.
Zusammenfassung
- Polizeihubschrauber stürzt bei Suchaktion in Zentralfrankreich ab, ein Beamter stirbt, zwei werden schwer verletzt.
- Unglück ereignete sich bei Bray-Saint-Aignan während der Suche nach einem vermissten Jugendlichen.
- Rettungskräfte im Großeinsatz, der vermisste Jugendliche wurde inzwischen gefunden.
Beim Absturz eines Polizeihubschraubers in Zentralfrankreich westlich der Großstadt Orléans ist ein Beamter ums Leben gekommen, zwei weitere wurden schwer verletzt.
Der Hubschrauber der Gendarmerie stürzte bei der Suche nach einer vermissten Person am Nachmittag aus noch unbekannter Ursache im Bereich der Gemeinde Bray-Saint-Aignan in ein Waldgebiet, teilte Frankreichs Innenminister Laurent Nuñez mit.
Die Rettungskräfte waren nach Medienberichten nach dem Absturz mit einem Großaufgebot im Einsatz. Der Hubschrauber hatte vor dem Unglück demnach bereits mehrere Stunden über dem Waldgebiet gekreist, um einen am Vorabend verschwundenen Jugendlichen zu finden.
Dieser sei inzwischen entdeckt worden.
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