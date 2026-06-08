Frankreich: Polizeihubschrauber bei Vermissten-Suche abgestürzt

Beim Absturz eines Polizeihubschraubers in Zentralfrankreich westlich der Großstadt Orléans ist ein Beamter ums Leben gekommen, zwei weitere wurden schwer verletzt.

Der Hubschrauber der Gendarmerie stürzte bei der Suche nach einer vermissten Person am Nachmittag aus noch unbekannter Ursache im Bereich der Gemeinde Bray-Saint-Aignan in ein Waldgebiet, teilte Frankreichs Innenminister Laurent Nuñez mit.