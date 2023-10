Mindestens acht Tote bei Zugsunglück in Südindien

Zugunfälle kommen in Indien häufig vor. Erst im vergangenen Juni passierte im indischen Bundesstaat Odisha eines der schwerste Zugsunglücke in dem Land: Knapp 300 Menschen starben, mehr als 1.000 wurden verletzt. Viele Züge sind alt und manche Gleise überholungsbedürftig. Zuletzt hatte die indische Regierung viel in die Verbesserung der Bahn investiert, unter anderem in Schnellzüge.