Schüsse in Innenstadt von Seattle: Mindestens zwei Tote

In der Innenstadt von Seattle im US-Staat Washington sind mindestens zwei Menschen durch Schüsse getötet worden. Der Vorfall ereignete sich auf dem Veranstaltungsgelände des Seattle Center, wie die Polizei auf X mitteilte.

Neben den zwei Todesopfern gebe es mehrere Verletzte, sagte eine Sprecherin der städtischen Feuerwehr US-Medien - darunter sei ein Kleinkind. Die Polizei rief die Bevölkerung auf, die Gegend zu meiden. Die Hintergründe der Tat sind noch unklar.