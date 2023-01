Tote Schlange im Essen: 20 indische Schüler mussten ins Spital

In einer Volksschule im Osten Indiens ist in einem Mittagessen eine tote Schlange gefunden worden. Das Reptil sei in einem Behälter mit Linsen entdeckt worden, welche den Kindern am Montag mit Reis serviert worden seien, teilten die Behörden im Distrikt Birbhum im Bundesstaat Westbengalen am Dienstag mit.

Kurz nach Einnahme der Mahlzeit hatten sich demnach etwa 20 Kinder übergeben und waren ins Krankenhaus gebracht worden.