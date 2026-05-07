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Tollwütiger Biber attackiert See-Besucher: Bub (8) im Spital

Ein Bub wurde beim Angeln von einem tollwütigen Biber angegriffen und am Bein gebissen.
Selma Tahirovic
07.05.2026, 14:04

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Biber im Wasser

Für eine Familie endete ein Ausflug in einem Park in New Jersey mit einer Fahrt ins Krankenhaus. Ein Achtjähriger wurde am Sonntagabend von einem tollwütigen Biber angegriffen und verletzt. 

8-Jähriger von Biber attackiert

Der Polizeichef von  Mahwah, Michael Blondin, erklärte gegenüber PIX 11, dass sich der Zwischenfall am Ufer des Lake Henry im Continental Soldiers Park ereignet hatte. Der Bub hätte geangelt, als ein Biber plötzlich "aus dem See kam und auf ihn zustürmte". Als das Kind weglaufen wollte, fiel es hin und wurde von dem Tier am Oberschenkel gebissen. Ein Freund der Familie konnte den Biber mit Tritten und Schlägen wegscheuchen. Der Bub wurde kurz darauf von der Rettung ins Krankenhaus eingeliefert. 

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Biber positiv auf Tollwut getestet

Die Tierschutzbehörde rückte kurz darauf aus und konnte den Biber einfangen und zur Untersuchung mitnehmen. Den Experten zufolge soll das Tier "Anzeichen einer möglichen Erkrankung" gezeigt haben. Auch die restliche Familie des Achtjährigen ließ sich medizinisch versorgen und auf Krankheiten testen. 

Am 5. Mai berichtete das Gesundheitsamt Mahwah, dass der Biber "positiv auf Tollwut getestet wurde". Dabei appellierte die Behörde an die Bevölkerung zur Vorsicht: "Personen, die gebissen wurden, werden derzeit medizinisch versorgt. Falls Sie Kontakt zu diesem Tier hatten, benachrichtigen Sie bitte umgehend das Gesundheitsamt der Gemeinde Mahwah. Sie müssen sich von einem Arzt untersuchen lassen. Allen wird geraten, Wildtiere zu meiden, da jedes warmblütige Tier Tollwut übertragen kann."

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Biber-Video geht auf Facebook viral

Bereits am Sonntagvormittag soll der tollwütige Biber mehrere Menschen angegriffen haben, wie ein Video auf Facebook zeigt. User Michael Noonan filmte, wie mehrere Menschen gegen das Tier kämpfen. Schlussendlich wehrte sich ein Mann, indem er das Tier nahm und in den See warf. Das Video wurde mehr als 1,5 Millionen Mal angesehen. 

kurier.at, seta  | 

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