Für eine Familie endete ein Ausflug in einem Park in New Jersey mit einer Fahrt ins Krankenhaus. Ein Achtjähriger wurde am Sonntagabend von einem tollwütigen Biber angegriffen und verletzt.

8-Jähriger von Biber attackiert Der Polizeichef von Mahwah, Michael Blondin, erklärte gegenüber PIX 11, dass sich der Zwischenfall am Ufer des Lake Henry im Continental Soldiers Park ereignet hatte. Der Bub hätte geangelt, als ein Biber plötzlich "aus dem See kam und auf ihn zustürmte". Als das Kind weglaufen wollte, fiel es hin und wurde von dem Tier am Oberschenkel gebissen. Ein Freund der Familie konnte den Biber mit Tritten und Schlägen wegscheuchen. Der Bub wurde kurz darauf von der Rettung ins Krankenhaus eingeliefert.

Biber positiv auf Tollwut getestet Die Tierschutzbehörde rückte kurz darauf aus und konnte den Biber einfangen und zur Untersuchung mitnehmen. Den Experten zufolge soll das Tier "Anzeichen einer möglichen Erkrankung" gezeigt haben. Auch die restliche Familie des Achtjährigen ließ sich medizinisch versorgen und auf Krankheiten testen.

Am 5. Mai berichtete das Gesundheitsamt Mahwah, dass der Biber "positiv auf Tollwut getestet wurde". Dabei appellierte die Behörde an die Bevölkerung zur Vorsicht: "Personen, die gebissen wurden, werden derzeit medizinisch versorgt. Falls Sie Kontakt zu diesem Tier hatten, benachrichtigen Sie bitte umgehend das Gesundheitsamt der Gemeinde Mahwah. Sie müssen sich von einem Arzt untersuchen lassen. Allen wird geraten, Wildtiere zu meiden, da jedes warmblütige Tier Tollwut übertragen kann."

Was bei Tollwut-Verdacht zu beachten ist Laut dem österreichischen Gesundheitsministerium wird die virale Infektionskrankheit Tollwut in der Regel durch einen Biss oder Kratzer eines mit dem Rabiesvirus infizierten Tieres (vor allem durch Hunde, Katzen, Fledermäuse oder Füchse) übertragen. Dabei gelangt der Speichel in die Wunde, wodurch sich die Viren ausbreiten. Eine schnelle medizinische Behandlung ist wichtig: Wird eine Ansteckung nicht rechtzeitig behandelt, endet die Krankheit fast immer innerhalb von 14 Tagen nach Ausbruch tödlich.

Nur eine Impfung vor oder unmittelbar nach der Ansteckung kann einen Ausbruch verhindern.

Bisher wurde nur ein einziger Fall einer überlebten Tollwut-Erkrankung beschrieben.