Nach tödlichem Unfall: Pariser Metro-Fahrer legten Arbeit nieder

Nach einem tödlichen Unfall in einer Pariser Metro-Station haben zahlreiche Fahrer am Freitag die Arbeit niedergelegt. Auf der von Touristen stark genutzten Linie 6 vorbei am Eiffelturm, auf der es zu dem Unglück kam, fuhren bis Mittag gar keine Züge, wie die Verkehrsbetriebe RATP mitteilten. Auch auf drei weiteren Linien kam es zu Behinderungen.

Am vergangenen Samstag war eine 45-Jährige an der Station Bel Air beim Aussteigen mit ihrem Mantel in der sich automatisch schließenden Metro-Tür hängen geblieben. Sie wurde vor den Augen ihres Mannes und ihres Sohnes von der anfahrenden Bahn in den Tod gerissen.