Tödlicher Schusswaffenangriff: Lebenslang für 16-Jährigen in den USA

Wegen eines tödlichen Schusswaffenangriffs in einer Schule im US-Staat Georgia ist ein 16-jähriger Jugendlicher zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Colt Gray habe die Tat nur in der Sucht nach „Berühmtheit“ begangen, befand am Dienstag der zuständige Richter.

Obwohl der Teenager zur Tatzeit sogar nur 14 Jahre alt war, wurde er nach Erwachsenenstrafrecht zu lebenslanger Haft ohne die Möglichkeit einer vorzeitigen Entlassung verurteilt.

Vier Menschen getötet

Bei dem Schusswaffenangriff waren im September 2024 in der Stadt Winder zwei 14-jährige Schüler sowie zwei Lehrkräfte getötet worden. Neun weitere Menschen wurden verletzt. „Die Tat geschah nicht aus Hass. Du kanntest dort nicht einmal jemanden“, sagte Richter Nicholas Primm bei der Urteilsbegründung. „Es ging Dir um die Berühmtheit, die man durch so etwas erlangt.“