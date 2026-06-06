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Welt

Australische Küste: Dritter tödlicher Hai-Angriff in 3 Wochen

Ein Mann ist beim Speerfischen attackiert worden und am Land seinen Verletzungen erlegen.
06.06.2026, 10:16

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FILE PHOTO: Shark attack in Sydney

Ein Mann ist am Samstag vor der Küste des australischen Bundesstaates Westaustralien nach einem Hai-Angriff gestorben. Der 35-Jährige sei in der Früh beim Speerfischen mit seiner Familie nahe der Insel Michaelmas Island südlich von Perth attackiert worden, teilte die Polizei mit. Er sei an Land gebracht und von Rettungskräften behandelt worden, seinen Verletzungen jedoch erlegen.

Mann (38) schwimmt im Meer und wird von 2-Meter-Hai gebissen

Behördenangaben zufolge wurde in der Nähe der Insel ein 4,50 Meter langer Hai gesichtet. Welcher Art das Tier angehört, war ungeklärt.

Es ist der dritte tödliche Hai-Angriff in Australien innerhalb von drei Wochen. Am 24. Mai war ein 39-Jähriger am Great Barrier Reef getötet worden, zehn Tage zuvor ein 38-Jähriger vor einer Insel nahe Perth. Tierschutzgruppen zufolge gibt es in Australien jährlich etwa 20 Hai-Angriffe, von denen die meisten jedoch nicht tödlich enden.

Australien
Agenturen, Dida  | 

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