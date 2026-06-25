Ein 26-Jähriger ist am Dienstagabend beim Baden in der Donau bei Regensburg ertrunken. Der Mann, der laut Polizei nicht schwimmen konnte, verschwand gegen 17:50 Uhr im Bereich der Nibelungenbrücke innerhalb weniger Augenblicke unter der Wasseroberfläche. Mehrere Zeugen beobachteten, wie der Mann binnen kürzester Zeit unterging und nicht mehr auftauchte.

26-Jähriger ertrinkt in Donau Eine große Suchaktion mit Hubschrauber und mehreren Booten dauerte bis in den Abend. Nach mehreren Stunden wurde der 26-Jährige gegen 20:30 Uhr per Sonar geortet und geborgen. Reanimationsversuche blieben den Angaben nach erfolglos.