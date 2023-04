Todesdrohungen für französischen Pfarrer nach Poledanceshow in Kirche

Einer der Drohbriefe forderte, die Gemeindemitglieder sollten "geköpft" werden. "Dies ist keine Kirche, es ist ein Cabaret", hieß es weiter in dem Schreiben. In dem anderen Brief stand über den Priester geschrieben, "sein Kopf muss abgehauen werden, weil er die Schlüssel zu unserer heiligen Kirche an eine tanzende Schlange überreicht hat".

Boessenbacher sagte, Programme der Show mit Sätzen wie "Du wirst sterben" oder "Du kommst in die Hölle" seien unter der Kirchentür hindurchgeschoben worden. "Wir sind es gewohnt, Reaktionen zu bekommen, aber nicht Todesdrohungen", sagte der 54-Jährige. Er lasse sich von den Drohungen jedoch nicht abschrecken. "Ich glaube die Kirche muss sich der Welt öffnen", sagte er.

Zwei weitere Vorführungen geplant

Poledance wird zuweilen mit erotischen Darbietungen in Sexclubs gleichgesetzt. Es ist allerdings auch ein athletischer Sport, der ein hohes Maß an Fitness und Hingabe erfordert. Es gibt viele nationale und internationale Poledance-Wettbewerbe und der Internationale Pole-Sport-Verband bemüht sich um eine Anerkennung als olympische Sportart. Für Ende Mai und Anfang Juni sind zwei weitere Vorführungen in der Kirche Saint-Guillaume geplant, die Poledance mit Oper kombinieren.