Rekordsumme: Titanic-Rettungsweste für über 600.000 Euro versteigert

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Die Rettungsweste einer Überlebenden des Titanic-Untergangs hat bei einer Versteigerung einen Preis von umgerechnet rund 609.000 Euro (530.000 Pfund) erzielt. Der Erlös lag damit weit über dem anvisierten Preis von bis zu 400.000 Euro. Zum Verkaufspreis kommen laut der Nachrichtenagentur PA noch Gebühren, sodass für den Käufer demnach sogar knapp 770.000 Euro (670.000 Pfund) fällig werden. Laut dem auf Titanic-Andenken spezialisierten Auktionshaus Henry Aldridge & Son handelt es sich bei dem Sammler-Stück um die einzige Rettungsweste, die nach der Katastrophe 1912 je bei einer Auktion feilgeboten wurde. Getragen hatte sie eine Passagierin der ersten Klasse, Laura Mabel Francatelli, auf dem Rettungsboot Nummer Eins. Francatelli und andere Überlebende, mit denen sie auf dem Boot ausgeharrt hatte, hatten die Weste nach ihrer Rettung am 15. April 1912 signiert. Sie war zuletzt im Titanic-Museum in Belfast ausgestellt.

Überlebende war als Sekretärin auf dem Luxusliner unterwegs Francatelli reiste laut dem Auktionshaus als Sekretärin der Modedesignerin Lady Lucy Duff Gordon auf dem wohl berühmtesten Schiff der Welt mit. Ihre Arbeitgeberin hatte die Überfahrt an Bord des brandneuen Luxusliners in Begleitung ihres Ehemanns im Rahmen einer Reise nach Chicago gebucht. Gemeinsam mit Francatelli gelangte das Paar auf das Rettungsboot Nummer Eins, das den Angaben zufolge mit nur zwölf Personen an Bord zu Wasser gelassen wurde - obwohl es Platz für 40 Menschen bot. Trotzdem entschieden sich die Passagiere an Bord dagegen, zu der Stelle zurückzukehren, an der die Titanic gesunken war, um weitere Menschen aus dem eisigen Meer zu retten.