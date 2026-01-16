Altersgrenze bei TikTok: So sollen Nutzer unter 13 Jahren erkannt werden

TikTok will in den kommenden Wochen eine neue Technologie zur Alterserkennung in Europa einführen. Das sagte die zum chinesischen Konzern ByteDance gehörende Videoplattform der Nachrichtenagentur Reuters am Freitag. Damit reagiert TikTok auf den Druck von Regulierungsbehörden, Konten von Kindern unter 13 Jahren besser zu erkennen und zu löschen. Alterserkennung bei TikTok: EU-Vorgaben erfüllen Das neue System analysiert Profilinformationen, veröffentlichte Videos und Verhaltensmuster, um das Alter von Nutzern einschätzen zu können. Konten, die von der Technologie als potenziell minderjährig eingestuft werden, sollen von spezialisierten Moderatoren überprüft und nicht automatisch gesperrt werden, wie TikTok erklärte.

Der Einführung sei ein einjähriges Pilotprojekt in Europa vorausgegangen. Die neue Technologie sei speziell für Europa entwickelt worden, um die EU-Datenschutzvorgaben zu erfüllen. Sie sei in Zusammenarbeit mit der irischen Datenschutzkommission entstanden, die als federführende EU-Aufsichtsbehörde für TikTok zuständig ist. Wenn die neue Technologie starte, würden die europäischen Nutzer informiert. EU-Parlament will Altersgrenze für soziale Medien Europäische Behörden prüfen verstärkt, wie Plattformen die Altersüberprüfung ihrer Nutzer im Rahmen der strengen Datenschutzvorschriften handhaben. Es bestehen Bedenken, dass die jetzigen Vorgehensweisen entweder unwirksam sind oder zu stark in die Privatsphäre eingreifen. Das Europäische Parlament drängt auf Altersgrenzen für die Nutzung von sozialen Medien.