Australien deaktiviert 4,7 Mio. Social-Media-Konten von Jugendlichen

Einen Monat nach Inkrafttreten eines Verbots von sozialen Medien für unter 16-Jährige in Australien haben die Anbieter 4,7 Millionen Konten von Jugendlichen deaktiviert. Dies teilte die Internetaufsichtsbehörde des Landes am Freitag mit.

"Heute können wir verkünden, dass es funktioniert", sagte Premierminister Anthony Albanese auf einer Pressekonferenz. "Dies erfüllt Australien mit Stolz. Es ist ein wegweisendes Gesetz, das nun in vielen Ländern als Vorbild dient."