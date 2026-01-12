Australien: 550.000 Konten von Meta gesperrt

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Seit dem 10. Dezember 2025 gilt in Australien ein striktes Verbot für Plattformen wie Meta, TikTok und YouTube – wer jünger als 16 Jahre ist, kann diese Accounts nicht mehr weiterführen. Zwischen dem 4. und 11. Dezember 2025 wurden insgesamt 544.052 Accounts deaktiviert, wie Meta nun bekannt gab. Die meisten Sperrungen gab es auf Instagram: Hier wurden insgesamt 330.639 Konten gelöscht, auf Facebook 173.497 und auf Threads 39.916. Unternehmen, die gegen das neue Gesetz verstoßen, müssten mit Strafen von bis zu 49,5 Millionen australischen Dollar (rund 28 Millionen Euro) rechnen, wie der australische öffentlich-rechtliche Rundfunk Australian Broadcasting Corporation (ABC) berichtet.

Meta kritisiert australische Regierung Wie das Alter der User überprüft wird, bleibt den Plattformen überlassen. Von der Regierung gibt es bislang keine Vorgaben, was Meta allerdings kritisiert. "Wir fordern die australische Regierung auf, konstruktiv mit der Branche zusammenzuarbeiten, um einen besseren Weg für die Zukunft zu finden, beispielsweise indem sie Anreize für die gesamte Branche schafft, die Standards für sichere, datenschutzkonforme und altersgerechte Online-Erlebnisse zu erhöhen, anstatt pauschale Verbote zu erlassen", heißt es in einem Statement des Unternehmens. Metas Vorschlag: App-Stores sollten das Alter der User über die Zustimmung der Eltern überprüfen, bevor Apps downgeloadet werden.