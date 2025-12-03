Australien geht voran: Auch Youtube wird für Kinder unter 16 verboten

Die Google-Tochter YouTube setzt ein neues australisches Gesetz um, das Social-Media-Konten für Kinder unter 16 Jahren verbietet. "Wir werden uns an das Gesetz halten und die Altersbeschränkungen wie gefordert umsetzen", teilte YouTube am Mittwoch in einem Blogbeitrag mit. Zugleich kritisierte das Unternehmen jedoch, die Entscheidung, YouTube als Social-Media-Dienst einzustufen, sei falsch. Das Gesetz tritt am 10. Dezember in Kraft.

32,5 Millionen Dollar Strafen Bei Verstößen drohen Strafen von umgerechnet bis zu 32,5 Millionen Dollar (27,98 Mio. Euro). Damit fügen sich alle bei jungen Nutzern populären Plattformen den Vorschriften. YouTube war ursprünglich von dem Verbot ausgenommen worden, da der Schwerpunkt auf Videos und Bildungsinhalten liege. Nach Beschwerden anderer Plattformen weitete die Regierung in Canberra den Geltungsbereich jedoch aus.