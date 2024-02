Zwei Meter langer Tigerhai attackierte Frau in hüfttiefem Wasser

Vor einer kleinen Insel an der australischen Westküste ist eine Frau von einem Tigerhai attackiert worden. Das etwa 40 Jahre alte Opfer habe sich vor Sandland Island nördlich des Küstenortes Jurien Bay in nur hüfttiefem Wasser befunden, als der rund zwei Meter lange Raubfisch angegriffen habe, berichtete die Nachrichtenagentur AAP am Montag unter Berufung auf die Behörden. Wie schwer die Frau verletzt ist, war zunächst unklar.