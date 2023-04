Tiger-Population in Indien wieder auf mehr als 3.000 gestiegen

Die Wachstumsrate bei der Tigerzahl hat sich indes im Vergleich zur vorherigen Vierjahresperiode von 30 auf sieben Prozent verlangsamt. Zudem ist die Population im Vergleich zu frĂŒheren Jahrzehnten weiterhin verschwindend klein. 1900 lebten nach SchĂ€tzungen weltweit noch 100.000 Tiger. Die Zahl sank in den vergangenen 100 Jahren um mehr als 93 Prozent, nur noch in 13 LĂ€ndern leben Tiger in freier Wildbahn.

In Indien lebten zum Zeitpunkt seiner UnabhĂ€ngigkeit von Großbritannien im Jahr 1947 laut SchĂ€tzungen noch etwa 40.000 Tiger. 2010 unterzeichneten Indien und die zwölf weiteren Staaten, in denen Tiger in Freiheit leben, ein Abkommen mit dem Ziel, die Zahl dieser Wildkatzen bis 2022 zu verdoppeln.