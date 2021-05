Was, wenn er angreift?

Greift Sie ein Tiger in freier Wildbahn an, sollten Sie die Ihnen verbleibende Zeit nützen, Ihr letztes Gebet zu sprechen. Sofern Sie gläubig sind. Das wird zwar keinen Unterschied machen, da Tiger selten zwischen religiösen und nicht religiösen Menschen differenzieren, vielleicht schaffen Sie es dadurch aber eher, ruhig zu bleiben. Denn das ist die einzige und zugegebenermaßen unwahrscheinliche Chance, am Leben zu bleiben.

Machen Sie sich groß, laufen Sie nicht davon. Fliehen Sie, nimmt Sie der Tiger als Beute wahr. Und er ist schneller als Sie. Sollten Sie bewaffnet und kein guter Schütze sein, verzichten Sie auf den Gebrauch der Waffe. Einen angreifenden Tiger zu stoppen, gelingt nur den Besten. Und auch mit schweren Verletzungen ist ein Tiger für gute 30 Sekunden in der Lage, einen Menschen zu töten.