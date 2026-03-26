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Teile einer Burg aus dem 12. Jahrhundert sind bei einem Brand im Norden des deutschen Bundeslands Thüringen beschädigt worden. Feuerwehrleute konnten ein Übergreifen auf weitere Teile der Runneburg in Weißensee verhindern, wie ein Polizeisprecher sagte. Das Feuer war demnach in der Nacht auf Donnerstag in einem Eckgebäude der Wehranlage ausgebrochen, direkt neben einem hohen Wachturm.

Ausmaß der Schäden noch nicht bekannt Verletzt wurde bei dem Brand ersten Erkenntnissen zufolge niemand. Der Einsatzort war laut einem Sprecher abgesperrt. Im Laufe des Tages sollen dort die Ermittlungen zum Brand beginnen. Zunächst waren die Einsatzkräfte von Schlimmerem ausgegangen: Durch den Wind und großen Funkenflug habe es so ausgesehen, als würden die Flammen auf weitere Teile des historischen Gebäudes übergreifen, sagte der Sprecher weiter. Feuerwehrleute konnten das aber verhindern. Wie groß der Schaden an der Burg ist, war zunächst unklar. Ebenso blieb offen, warum das Feuer in der Nacht ausgebrochen war.