Thailand: Vier Buben sind gerettet, die anderen müssen noch warten

Den Startschuss zur Rettungsaktion gab ein australischer Arzt und Rettungstaucher. Er war vom vierköpfigen britischen Team, das die zwölf Buben und ihren Trainer vorigen Montag nach neun Tagen lebend in der Höhle gefunden hatte, gebeten worden, nach Thailand zu kommen. Der extrem erfahrene Mann hat den 14-jährigen Abdul Sam-on als stärksten und geschicktesten Buben der Gruppe identifiziert. Er musste deshalb als erster den Tauchgang wagen, in einer Gruppe von vier Buben, berichtete die Bangkok Post. Die weiteren Mitglieder des Fußballklubs und ihr Trainer kamen dann in drei Dreiergruppen an die Reihe.

Der Australier gab Sonntag Früh das „Go“ zur Rettungsaktion. 18 Taucher, 13 internationale und fünf von der Spezialeinheit der Thai Navy Seals setzten sich daraufhin in Bewegung, im vollen Bewusstsein, dabei das eigene Leben zu riskieren. Zehn Taucher drangen offenbar zu den Kindern vor und holten die erste Gruppe um Adul Sam-on ins Wasser. Der 14-Jährige, der als einziger in seiner Kirchengemeinde Englisch lernte, spielt im linken Mittelfeld. Er hatte als einziger mit den britischen Tauchern kommunizieren können.

Die Bangkok Post berichtete, dass der Trainer der Fußballmannschaft, der 25-jährige Ekkapol Chantawong die Höhle als Letzter in einer Gruppe von drei zu Rettenden verlassen würde. Der Coach, ein ehemaliger Mönch, soll mit den Buben meditiert haben und sie so über die langen 15 Tage gebracht und auf den gefährlichen Tauchgang vorbereitet haben, damit keines der Kinder in Panik verfallen würde.