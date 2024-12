Sex-Videos zum Teil mit Minderjährigen: 7 Männer in Thailand festgenommen

Wegen der Produktion von Sex-Videos hat die Polizei in Thailand laut Medienberichten sieben Männer festgenommen, darunter einen Deutschen.

Die Festnahmen seien Teil einer Operation gegen das Drehen von Sex-Videos, sagte der Chef der Polizeieinheit zur Bekämpfung des Menschenhandels, Generalmajor Sarut Kwaengsopha, am Montag laut "Bangkok Post". Unter den Verdächtigen waren auch ein Brite, ein Russe, ein Serbe und drei Thailänder.

Auch Videos mit Minderjährigen entdeckt

Sie seien in Bangkok, Chon Buri und am Flughafen Bangkok-Suvarnabhumi gefasst worden. Den thailändischen Ermittlern zufolge gehörten die Männer zu einer Bande, die Thailand als Basis für die Produktion von Sex-Content fürs Internet benutzten. Die Videos seien weltweit online vermarktet worden, was dem Ansehen Thailands schaden könne, sagte der Polizeichef.

Die meisten der Festgenommenen seien geständig, hieß es von den Polizeibehörden. Es seien auch einige Videos entdeckt worden, die Minderjährige zeigten.