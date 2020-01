Thailand: Österreicher hing stundenlang mit Fallschirm in Felswand

Im Süden Thailands hat ein Basejumper Medienberichten zufolge stundenlang in rund 180 Metern Höhe an einer steilen Felswand festgehangen. Laut der Zeitung Thairath handelte es sich um einen 28-jährigen Österreicher, dessen Sprung vom Berg Khao Ok Talu in der Provinz Patthalung Montagfrüh missglückt war.

Anrainer, die Hilferufe hörten, hätten den jungen Mann am Felsen baumelnd entdeckt, wie die Zeitung Khao Sod berichtete. Einem einheimischen Kletterer gelang es schließlich, ihn zu befreien und in Sicherheit zu bringen. Den Berichten nach überstand der Mann das misslungene Abenteuer zwar erschöpft, aber mit nur kleineren Verletzungen.