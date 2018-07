Thailand: Kinder erhalten Tauchtraining

Die Retter wollen jetzt sehr schnell handeln, denn die Wetterberichte kündigen für Freitag schwere Monsunregen, ja Stürme an. „Wenn das passiert, ist es fast unmöglich, mit den eingeschlossenen Kindern in der Tham-Luang-Höhle in Kontakt zu bleiben“, sagte der Koordinator des Taucherteams, Ruengrit Changkwanyuen.

Ob er damit den Startschuss gab, dass es losgeht, blieb Spekulation.

Während der redselige Gouverneur der nördlichen Provinz Chiang Rai, Narongsak Osotthanakorn, wie ein Pascha vor einer Art Festhütte beim Höhleneingang auf dem schlammigen Boden Hof hielt und schon davon träumte, hier einmal eine Touristenattraktion zu schaffen, waren die Rettungstaucher und Militärs weniger gesprächig.

Nur so viel: Keines der Kinder könne schwimmen, was sie aber auch nicht müssten. Alle wissen, dass sie durchs Wasser gezogen werden, und kein einziger hätte sich dagegen gewehrt. Fast alle stellten sich beim Atmen mit den Mundstücken geschickt an. „Sie üben, die Masken aufzusetzen und zu atmen“, sagt der Gouverneur.