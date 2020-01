Tesla rast in Baumarkt - mit tödlicher Folge

Der Unfall eines Tesla mit tödlichem Ausgang stellt die Staatsanwaltschaft in Deutschland vor die Frage: War es ein technischer Defekt oder menschliches Versagen der Fahrerin?

Eine 70-Jährige ist am Dienstagnachmittag in Nortorf im norddeutschen Bundesland Schleswig-Holstein in einen Baumarkt gekracht. Der Tesla durchbrach eine Glasfassade - mit fataler Folge. Eine 76 Jahre alte Kundin wurde unter den Waren des Baumarkts begraben und starb. Zwei weitere Kunden wurden an den Beinen getroffen, blieben aber weitgehend unverletzt.

Die deutsche Staatsanwaltschaft will nun unter anderem ermitteln, ob der betroffene Tesla auch teilautonomes Fahren ermöglichte.

Die Unfall-Lenkerin blieb unverletzt und wurde laut Feuerwehr seelsorgerisch betreut.