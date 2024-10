Terrorverdacht gegen Angreifer bei Taylor-Swift-Tanzkurs in England

Gegen den Verdächtigen des tödlichen Messerangriffs auf Kinder bei einem Taylor-Swift-Tanzkurs in England im Juli sind neue Vorwürfe "terroristischer" Straftaten erhoben worden. Bei einer Durchsuchung des Zuhauses des 18-Jährigen sei ein Al-Kaida-Trainingshandbuch gefunden worden, teilte die Polizei am Dienstag mit. Der junge Mann, der bereits wegen Mordes und versuchten Mordes angeklagt wurde, soll am Mittwoch per Videokonferenz vor Gericht erscheinen.