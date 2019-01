Tempo 130 für Klimaschutz: Debatte um Vorschlag

Eines ist in Deutschland gewiss: Wird über Geschwindigkeitsbegrenzungen auf Autobahnen diskutiert, schnellt der innere Tacho bei einigen sofort in die Höhe. Auch, wenn es nur um einen Vorschlag geht. Was ist passiert? Eine Arbeitsgruppe aus Vertretern der Autobranche und Umweltverbänden arbeitet derzeit im Auftrag der Regierung an Vorschlägen, wie der Verkehrssektor zum Erreichen der deutschen Klimaschutz-Ziele beitragen kann. Deutschland will seine Emissionen bis 2020 um 40 Prozent gegenüber 1990 senken und die Koalition ein Klimaschutzgesetz verabschieden.