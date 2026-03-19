Ein junges Paar ist in Australien bei einer gemeinsamen Bergtour schwer verunglückt: Die 18-jährige Lorielle Georgina stürzte am Sonntag, dem 15. März, während einer Wanderung am Mount Beerwah an der Sunshine Coast mehrere Dutzend Meter in die Tiefe und starb noch am Unfallort. Ihr Freund (18) Jack Thatcher stürzte ebenfalls schwer und wurde mit lebensbedrohlichen Verletzungen ins Krankenhaus geflogen, starb jedoch wenig später.

90 Meter in die Tiefe gestürzt Laut Berichten stürzte Georgina fast 60 Meter tief, Thatcher etwa 90 Meter. Beide stammten aus Brisbane, wie die Australian Broadcasting Corporation (ABC) berichtete. Georgina erlitt bei dem Sturz tödliche Verletzungen und starb noch am Unfallort. Thatcher wurde mit schweren Kopfverletzungen in das Sunshine Coast University Hospital gebracht.

Rutschgefahr nach Regen Die Polizei erklärte, dass das Paar Teil einer Gruppe von fünf Wanderern war, die in zwei kleinere Gruppen aufgeteilt wurde. An dem Tag hatte es leichten Regen gegeben, wodurch das Gelände besonders rutschig war. Wie news.com.au bestätigt, war der offizielle Weg am Mount Beerwah seit dem 9. März sogar geschlossen. Georginas Schwester und zwei weitere Wanderer wurden laut ABC nicht verletzt und konnten später vom Berg gerettet werden.