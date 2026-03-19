Knapp nacheinander gestorben: Teenager-Paar stürzt von Berg – tot
Ein junges Paar ist in Australien bei einer gemeinsamen Bergtour schwer verunglückt: Die 18-jährige Lorielle Georgina stürzte am Sonntag, dem 15. März, während einer Wanderung am Mount Beerwah an der Sunshine Coast mehrere Dutzend Meter in die Tiefe und starb noch am Unfallort. Ihr Freund (18) Jack Thatcher stürzte ebenfalls schwer und wurde mit lebensbedrohlichen Verletzungen ins Krankenhaus geflogen, starb jedoch wenig später.
90 Meter in die Tiefe gestürzt
Laut Berichten stürzte Georgina fast 60 Meter tief, Thatcher etwa 90 Meter. Beide stammten aus Brisbane, wie die Australian Broadcasting Corporation (ABC) berichtete. Georgina erlitt bei dem Sturz tödliche Verletzungen und starb noch am Unfallort. Thatcher wurde mit schweren Kopfverletzungen in das Sunshine Coast University Hospital gebracht.
Rutschgefahr nach Regen
Die Polizei erklärte, dass das Paar Teil einer Gruppe von fünf Wanderern war, die in zwei kleinere Gruppen aufgeteilt wurde. An dem Tag hatte es leichten Regen gegeben, wodurch das Gelände besonders rutschig war. Wie news.com.au bestätigt, war der offizielle Weg am Mount Beerwah seit dem 9. März sogar geschlossen. Georginas Schwester und zwei weitere Wanderer wurden laut ABC nicht verletzt und konnten später vom Berg gerettet werden.
Die Ereignisse am Mount Beerwah zeigen erneut die Gefahren von Wanderungen bei widrigen Wetterbedingungen. Trotz offizieller Sperren und Warnhinweise gehen viele Wanderer die Strecke, was die Einsatzkräfte vor zusätzliche Herausforderungen stellt. In diesem Jahr verzeichnete das Gebiet um den Mount Beerwah bereits deutlich mehr Rettungseinsätze als in den Vorjahren, ein Hinweis darauf, dass die Kombination aus steilen Hängen, Regen und unerfahrenen Wanderern besonders riskant sein kann.
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