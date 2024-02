Taxifahrer als Geburtshelfer: Frau bringt Baby auf der Straße zur Welt

Weil sie es nicht mehr rechtzeitig in die Geburtsklinik schaffte, hat eine hochschwangere Frau in Dortmund ihr Kind auf offener Straße zur Welt gebracht. Der Vater des Kindes und der Taxifahrer hätten den herbeigerufenen Sanitätern bei der plötzlichen Geburt geholfen. Mutter und Kind seien wohlauf, teilte die Feuerwehr mit.

Die 29-Jährige hatte am Morgen wegen einsetzender Wehen ein Taxi in die Klinik gerufen. Da die Wehen schnell stärker wurden, rief der Taxifahrer noch vor der Fahrt einen Rettungswagen. So konnte das Rettungsteam gerade noch rechtzeitig eintreffen, um die Frau hinter dem Taxi zu entbinden.